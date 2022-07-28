56-летняя Синди Кроуфорд показала фото в бикини и без макияжа

56-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд снялась в купальнике и без макияжа. Снимком легенда подиумов поделилась с поклонниками в социальных сетях. Синди Кроуфорд опубликовала в личном блоге фотографию, на которой предстала без макияжа и с распущенными волосами. В кадре супермодель 90-х позировала в темно-синем раздельном купальнике с треугольными чашечками и плавках-бикини.
"Горячо!"
— прокомментировала снимок Синди Кроуфорд ее дочь Кайя Гербер.
Присоединились к ней и поклонники легенды подиумов.
"Самая красивая женщина на планете", "Королева", "Потрясающее тело", "Сексуальна как всегда", "Лучшая модель", "Вне времени", "Такая же красивая, какой была в 90-е", "Та, кто никогда не стареет", "Женщина мечты",
— писали интернет-пользователи, восхищаясь нестареющей красотой своего кумира.