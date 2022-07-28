56-летняя Синди Кроуфорд показала фото в бикини и без макияжа

56-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд снялась в купальнике и без макияжа. Снимком легенда подиумов поделилась с поклонниками в социальных сетях. Синди Кроуфорд опубликовала в личном блоге фотографию, на которой предстала без макияжа и с распущенными волосами. В кадре супермодель 90-х позировала в темно-синем раздельном купальнике с треугольными чашечками и плавках-бикини.