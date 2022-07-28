Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+26° в 
USD 60.22EUR 61.00
Войти в почту
1 час назад

Эль Макферсон снялась топлес для обложки Elle

Газета.Ru

58-летняя австралийская топ-модель Эль Макферсон появилась топлес на обложке Elle. Об этом сообщает Daily Mail. Эль

Эль Макферсон снялась топлес для обложки Elle
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Макферсон стала героиней новой обложки французской версии журнала Elle. 58-летняя топ-модель снялась для обложки издания в одних брюках от Fendi.

Австралийка позировала на пляже топлес, прикрывая грудь соломенной шляпой, а по другую сторону камеры был ее бывший супруг, французский фэшн-фотограф Жиль Бенсимон.

Они были женаты около трех лет, с 1986 по 1989 год. Австралийская топ-модель Эль Макферсон знаменита тем, что шесть раз появлялась на обложке Sports Illustrated. У нее есть собственный бренд нижнего белья и купальников, а в 90-е она владела сетью ресторанов "Fashion Cafe" вместе с Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон и Клаудией Шиффер.

У Эль Макферсон есть два сына от финансиста Арпада Бюссона: 24-летний Арпад-младший и 19-летний Аурелиус.

После расставания с Макферсон Бюссон встречался с актрисой Умой Турман, от которой у него есть дочь.

Звёзды,Арпад Бюссон,Эль Макферсон,Ума Турман,Клаудия Шиффер,Наоми Кэмпбелл,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители