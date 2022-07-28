Эль Макферсон снялась топлес для обложки Elle

58-летняя австралийская топ-модель Эль Макферсон появилась топлес на обложке Elle. Об этом сообщает Daily Mail. Эль

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Макферсон стала героиней новой обложки французской версии журнала Elle. 58-летняя топ-модель снялась для обложки издания в одних брюках от Fendi.

Австралийка позировала на пляже топлес, прикрывая грудь соломенной шляпой, а по другую сторону камеры был ее бывший супруг, французский фэшн-фотограф Жиль Бенсимон.

Они были женаты около трех лет, с 1986 по 1989 год. Австралийская топ-модель Эль Макферсон знаменита тем, что шесть раз появлялась на обложке Sports Illustrated. У нее есть собственный бренд нижнего белья и купальников, а в 90-е она владела сетью ресторанов "Fashion Cafe" вместе с Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон и Клаудией Шиффер.

У Эль Макферсон есть два сына от финансиста Арпада Бюссона: 24-летний Арпад-младший и 19-летний Аурелиус.