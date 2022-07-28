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1 час назад

Химик и географ: необычные профессии известных селебрити

Даша Краснова

Многие убеждены, что красивые девушки, которые становятся знаменитостями, не имеют высшего образования и не отличаются интеллектуальными данными. "Рамблер" расскажет про трех известных женщин, настоящие профессии которых гораздо любопытнее, чем может показаться.

Химик и географ: необычные профессии известных селебрити
Фото: социальные сетисоциальные сети

Синди Кроуфорд

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Недавно Vogue снял блиц с топ-моделью Синди Кроуфорд. В какой-то момент интервьюер спросил, какой щелочной металл лучше всего реагирует, когда у его самого стабильного изотопа период полураспада двадцать две минуты. Моделям часто задают вопросы на эрудицию, чтобы подловить их на отсутствии знаний. Но Синди с легкостью назвала "Франциум". Оказалось, девушка окончила школу с высшими баллами и как особо одаренная в естественных науках, получила академическую стипендию в Университете, где изучала химию.

Ольга Бузова

Всем известная ведущая Ольга Бузова после окончания гимназии поступила в Санкт-Петербургский государственный университет на факультет географии и закончила его с красным дипломом. Уже во время обучения она попала на "Дом-2", но продолжала учиться и покидала проект ради сдачи сессий и прохождения практики. В одном из интервью Ольга сказала, что получает второе образование по психологии.

Вера Брежнева

социальные сети

Так сразу и не скажешь, что юная Вера Галушка мечтала о карьере юриста. А поступила и вовсе на заочное отделение Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта по специальности «инженер-экономист». Поступила на заочное, так как в 19 лет стала матерью и совмещала заботу о дочери Соне, учебу и подработки.

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