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29 минут назад

Бейонсе выпустила первый за шесть лет альбом

Говорит Москваиещё 1

Пластинка получила название Renaissance. Об этом певица сообщила на своём официальном сайте, добавив, что кто-то слил альбом в сеть раньше даты официального релиза.

Бейонсе выпустила первый за шесть лет альбом
Фото: Говорит МоскваГоворит Москва

«Что ж, альбом слили, а вы всё равно ждали официального релиза, чтобы насладиться им вместе. Не могу в полной мере выразить свою благодарность за вашу любовь и защиту», — написала Бейонсе.

Альбом состоит из 16 композиций. На обложке пластинки полуобнажённая певица сидит на светящейся лошади.Бейонсе — обладательница рекордного количества наград премии «Грэмми» среди женщин, у неё 28 статуэток.

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