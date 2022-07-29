Бейонсе выпустила первый за шесть лет альбом

Пластинка получила название Renaissance. Об этом певица сообщила на своём официальном сайте, добавив, что кто-то слил альбом в сеть раньше даты официального релиза.
«Что ж, альбом слили, а вы всё равно ждали официального релиза, чтобы насладиться им вместе. Не могу в полной мере выразить свою благодарность за вашу любовь и защиту», — написала Бейонсе.
Альбом состоит из 16 композиций. На обложке пластинки полуобнажённая певица сидит на светящейся лошади.Бейонсе — обладательница рекордного количества наград премии «Грэмми» среди женщин, у неё 28 статуэток.