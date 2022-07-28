Звездные пары, где женщина старше мужчины

Существует стереотип о том, что лучше для семейной жизни будет пара, где мужчина старше женщины, или, когда оба супруга ровесники. Однако это всего лишь стереотип, у которого нет доказательств. Более того, его ломают многие звездные пары, где женщины гораздо старше своего возлюбленного. О них — в материале “Рамблера”.

Фото: Анна Седокова/vk.com Анна Седокова/vk.com

Анна Седокова и Янис Тимма

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Анна Седокова не в первый раз состоит в отношениях мужчины, который младше нее. С нынешним супругом, баскетболистом Янисом Тиммой, их разница в возрасте составляет 10 лет. Они познакомились, когда Тимма был официально женат, но ради певицы он оставил свою супругу с ребенком. Седокова, в свою очередь, в этот момент воспитывала троих детей от предыдущих браков.

Долгое время роман Седоковой и Тиммы был на уровне слухов, но потом влюбленные официально объявили об отношениях. В 2020 году они поженились, по информации СМИ, живут на две страны: Россию и США.

Приянка Чопра и Ник Джонас

Одна из самых обсуждаемых звездных пар, где женщина старше своего супруга на 10 лет. Познакомились они странным образом. Друзья Джонаса говорили ему о том, что он должен познакомиться с актрисой из Индии, но тот не решался. Однако смелость взяла верх и он написал ей в Twitter с предложением пообщаться. Приянка ответила ему, и они переписывались на протяжении полугода.

Потом они столкнулись на вечеринке их общих друзей, но даже тогда не решились начать отношения. Решающей встречей для них стал поход в кино. Они встретились перед сеансом фильма “Красавица и чудовище”, после чего Ник позвал актрису на свидание. Спустя три встречи он предложил ей выйти за него замуж. В 2019 году они сыграли две свадьбы, а в начале 2022 года у них родилась дочь от суррогатной матери.

Хайди Клум и Том Каулиц

Когда пара объявила об отношениях, это стало неожиданностью для многих поклонников, ведь их разница в возрасте составила 16 лет. Впервые они встретились на съемках шоу “Топ-модель по-немецки”, там и закрутился их роман. Сначала они скрывали свои отношения, но это продлилось недолго, так как СМИ их быстро раскрыли. После этого они часто начали публиковать совместные фотографии в социальных сетях и делать выходы на светских мероприятиях.

Модель говорит, что ей часто говорят о том, что ее возлюбленный сильно младше нее, но она не реагирует на мнение других людей.

“Мой бойфренд сильно моложе меня, и многие люди задают мне вопросы об этом. На самом деле это единственный случай, когда мне тыкают в лицо моим возрастом и я должна дать ответ”