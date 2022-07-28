Звезда «Великолепного века» заблокировал Бузову в соцсетях

По словам журналистки, Бузова — давняя поклонница сериала «Великолепный век», в котором снимался Озчивит. Во время последнего визита в Москву он поприветствовал фанаток, одной из которых была Бузова. Певице удалось сделать совместное фото с актером, но отметить звезду на снимке не получилось: артистка давно в блоке.