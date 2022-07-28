Звезда «Великолепного века» заблокировал Бузову в соцсетях

Турецкий актер Бурак Озчивит заблокировал в социальных сетях российскую певицу Ольгу Бузову. О причинах рассказала блогер Алена Жигалова в эфире авторского шоу «Алена, блин! говорит».
По словам журналистки, Бузова — давняя поклонница сериала «Великолепный век», в котором снимался Озчивит. Во время последнего визита в Москву он поприветствовал фанаток, одной из которых была Бузова. Певице удалось сделать совместное фото с актером, но отметить звезду на снимке не получилось: артистка давно в блоке.
«Я прочитала, что, оказывается, в 2016 году Бузова была фанаткой "Великолепного века". Она писала ему письма в директ»,
— рассказала Жигалова.
По словам блогера, Бузова настолько «достала» актера, что ему пришлось внести ее в черный список.