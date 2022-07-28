Прическа Ким Кардашьян стала модным трендом

Редакторы журнала Glamour назвали прическу американской телезвезды Ким Кардашьян модным трендом. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Фото: Лента.ру Лента.ру

Речь идет о стрижке, которую в начале июня 2022 года сделала Кардашьян, а именно — о бобе с применением техники окрашивания «дорогая блондинка». По словам руководителя бьюти-направления фотохостинга Pinterest Тома Спратта, поисковые запросы на данной платформе с упоминанием «короткие светлые стрижки» выросли за два месяца на 60 процентов.

Согласно материалу, в данной прическе используется такой же метод окрашивания волос как в технике «дорогая брюнетка», где мастер подбирает натуральные оттенки с целью придать глубину природному цвету волос.