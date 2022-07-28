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2 часа назад

Прическа Ким Кардашьян стала модным трендом

Lenta.ru

Редакторы журнала Glamour назвали прическу американской телезвезды Ким Кардашьян модным трендом. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Прическа Ким Кардашьян стала модным трендом
Фото: Лента.руЛента.ру

Речь идет о стрижке, которую в начале июня 2022 года сделала Кардашьян, а именно — о бобе с применением техники окрашивания «дорогая блондинка». По словам руководителя бьюти-направления фотохостинга Pinterest Тома Спратта, поисковые запросы на данной платформе с упоминанием «короткие светлые стрижки» выросли за два месяца на 60 процентов.

Согласно материалу, в данной прическе используется такой же метод окрашивания волос как в технике «дорогая брюнетка», где мастер подбирает натуральные оттенки с целью придать глубину природному цвету волос.

В апреле стилисты раскрыли лучшие прически для каждого типа лица. Известный парикмахер Кэш Лоулесс заявил, что рваные челки отлично смотрятся на людях с широко посаженными глазами, а стрижка пикси подчеркивает высокие скулы. При этом гладкий боб, по его мнению, при желании может переключить внимание к центру лица: на нос и губы.

Звёзды,Ким Кардашьян,
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