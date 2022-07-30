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2 часа назад

Экс-супруг Гагариной Исхаков заявил, что хочет жениться второй раз по любви

Слово и Делоиещё 3

Певица Полина Гагарина и звездный фотограф Дмитрий Исхаков развелись два года назад. С тех пор регулярно появляются слухи о романах артистки, однако ее бывший супруг все еще одинок, хотя и заявляет, что уже готов жениться вновь.

Бывший муж Гагариной хочет жениться по любви
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Найти подходящую невесту оказалось нелегко, отчего он даже обратился за помощью к своим подписчикам в социальных сетях.

«Пора бы жениться. Есть кто на примете?» — поинтересовался он.

При этом Исхаков уверяет, что ему важно любить и быть любимым в отношениях, поэтому брак ради статуса его не интересует.

«Конечно, хочу жениться по любви!» — заявил бывший супруг Гагариной.

Развод дался артистке и фотографу непросто. Им пришлось пройти через множество судебных разбирательств, чтобы разрешить все разногласия насчет общей дочери.

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