Бывший муж Гагариной хочет жениться по любви

Певица Полина Гагарина и звездный фотограф Дмитрий Исхаков развелись два года назад. С тех пор регулярно появляются слухи о романах артистки, однако ее бывший супруг все еще одинок, хотя и заявляет, что уже готов жениться вновь.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Найти подходящую невесту оказалось нелегко, отчего он даже обратился за помощью к своим подписчикам в социальных сетях.

«Пора бы жениться. Есть кто на примете?» — поинтересовался он.

При этом Исхаков уверяет, что ему важно любить и быть любимым в отношениях, поэтому брак ради статуса его не интересует.

«Конечно, хочу жениться по любви!» — заявил бывший супруг Гагариной.