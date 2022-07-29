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8 минут назад

Джонни Депп продал за $3,6 млн портреты Аль Пачино и Боба Дилана

Газета.Ru

Американский актер Джонни Депп продал за $3,6 млн портреты Аль Пачино и Боба Дилана, а также другие предметы из созданной им коллекции арт-принтов с изображениями звезд Голливуда и рок-музыки, сообщает телеканал Sky News.

Джонни Депп продал за $3,6 млн портреты Аль Пачино и Боба Дилана
Фото: gazeta.rugazeta.ru

Депп собственноручно создал коллекцию Friends & Heroes, изобразив на своих портретах Боба Дилана, Аль Пачино, Кита Ричардса, Элизабет Тейлор и других знаменитостей. Всего Депп выставил в интернет-магазине Castle Fine Art 780 экземпляров своих работ.

Работы были размещены в четверг, 28 июля, вечером этого дня все арт-принты были распроданы. Средний ценник одной работы составил £3 291.

Звёзды,Боб Дилан,Аль Пачино,Джонни Депп,Элизабет Тейлор,
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