Американский актер Джонни Депп продал за $3,6 млн портреты Аль Пачино и Боба Дилана, а также другие предметы из созданной им коллекции арт-принтов с изображениями звезд Голливуда и рок-музыки, сообщает телеканал Sky News.

Фото: gazeta.ru gazeta.ru

Депп собственноручно создал коллекцию Friends & Heroes, изобразив на своих портретах Боба Дилана, Аль Пачино, Кита Ричардса, Элизабет Тейлор и других знаменитостей. Всего Депп выставил в интернет-магазине Castle Fine Art 780 экземпляров своих работ.