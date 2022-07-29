Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+24° в 
USD 60.20EUR 61.22
Войти в почту
1 час назад

Джоли вышла в свет в пижаме за десятки тысяч рублей

Lenta.ru

Голливудская актриса Анджелина Джоли вышла в свет в одежде для сна за десятки тысяч рублей. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Джоли вышла в свет в пижаме за десятки тысяч рублей
Фото:  Lenta.ru Lenta.ru

Папарацци запечатлели 47-летнюю знаменитость в аэропорту Хитроу в Лондоне. Актриса появилась в шелковой пижаме бренда Valentino коричневого цвета, украшенной белой окантовкой. Уточняется, что стоимость названной одежды составляет 1150 фунтов стерлингов (около 83 тысяч рублей). При этом Джоли дополнила свой образ сандалиями в тон пижаме, солнцезащитными очками-авиаторами и черной сумкой из стеганого материала.

Перед посадкой на самолет актриса была замечена вместе со своим 18-летним сыном Паксом.

Звёзды,Анджелина Джоли,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители