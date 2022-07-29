Джоли вышла в свет в пижаме за десятки тысяч рублей

Голливудская актриса Анджелина Джоли вышла в свет в одежде для сна за десятки тысяч рублей. Соответствующие снимки публикует Daily Mail .

Папарацци запечатлели 47-летнюю знаменитость в аэропорту Хитроу в Лондоне. Актриса появилась в шелковой пижаме бренда Valentino коричневого цвета, украшенной белой окантовкой. Уточняется, что стоимость названной одежды составляет 1150 фунтов стерлингов (около 83 тысяч рублей). При этом Джоли дополнила свой образ сандалиями в тон пижаме, солнцезащитными очками-авиаторами и черной сумкой из стеганого материала.