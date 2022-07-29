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3 часа назад

В Испании запросили более восьми лет тюрьмы для Шакиры

Вечерняя Москваиещё 2

Прокуратура Испании запросила более восьми лет тюрьмы и штраф в размере свыше 23 миллионов евро для певицы Шакиры по делу о неуплате налогов. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщил Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на источники в средствах массовой информации.

До этого сообщалось, что певица отклонила сделку с прокуратурой Испании по делу о неуплате налогов на сумму 14,5 миллиона евро.

Недавно стало известно, что Шакира узнала об измене своего гражданского мужа Жерара Пике. После измены футболист съехал из квартиры поп-звезды и вернулся в свое прежнее жилье. Издание El Periodico отметило, что певица с марта не выкладывала фото с отцом своих детей. Примерно с этого же момента пара не появлялась вместе на публике.

Известная исполнительница Шакира и футболист «Барселоны» Жерар Пике познакомились во время чемпионата мира по футболу 2010 года, когда певица выпустила официальный гимн соревнования. Вместе они были более 10 лет. За время отношений у пары появилось двое сыновей — Милан и Саша. Мальчикам девять и семь лет соответственно.

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