Высоцкая рассказала о первой встрече с Кончаловским

Звезда рассказала, что несмотря на разницу в возрасте, которая у них с супругом равна 36 годам, она при первой же встрече перешла с режиссером на "ты". Однако Юлия отметила, что в этом не было наглости и считает, что такое раскрепощение – заслуга самого Кончаловского.