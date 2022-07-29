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2 часа назад

Высоцкая рассказала о первой встрече с Кончаловским

Мира Маркина

В документальном фильме "Поле притяжения Андрея Кончаловского" его супруга Юлия Высоцкая откровенно поделилась своими чувствами, которые испытала еще в момент первой встречи с мужем.

Высоцкая рассказала о первой встрече с Кончаловским
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Звезда рассказала, что несмотря на разницу в возрасте, которая у них с супругом равна 36 годам, она при первой же встрече перешла с режиссером на "ты". Однако Юлия отметила, что в этом не было наглости и считает, что такое раскрепощение – заслуга самого Кончаловского.

«Мы первый раз сели и друг на друга посмотрели, и я сразу сказала ему «ты». В этом не было никакой неловкости, не было преодоления, не было наглости. Я думаю, это не моя заслуга, что я так смогла раскрепоститься», — поделилась ведущая.

Сам Андрей отмечал, что такая разница в возрасте пошла их браку лишь на пользу, ведь он стал более мягким рядом с Юлией.

Ранее мы рассказывали, что рассказала о разводе экс-супруга Плетнева.

Звёзды,Юлия Высоцкая,
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