Шарапова рассказала о самочувствии после родов

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) рассказала о восстановлении после родов.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам спортсменки, она начала двигаться только спустя две недели после появления ребенка на свет.

«Я не думаю, что мое тело когда-либо чувствовало себя таким слабым, как на следующий день после родов, поэтому даже эти движения кажутся мне долгим пройденным путем», — отметила Шарапова.