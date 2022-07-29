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2 часа назад

Шарапова рассказала о самочувствии после родов

Lenta.ru

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) рассказала о восстановлении после родов.

Шарапова рассказала о самочувствии после родов
Фото:  Lenta.ru Lenta.ru

По словам спортсменки, она начала двигаться только спустя две недели после появления ребенка на свет.

«Я не думаю, что мое тело когда-либо чувствовало себя таким слабым, как на следующий день после родов, поэтому даже эти движения кажутся мне долгим пройденным путем», — отметила Шарапова.

Первенец Шараповой появился на свет 1 июля. Мальчика назвали Теодором. О своей беременности знаменитость сообщила в апреле 2022-го. Тогда спортсменка опубликовала пляжное фото, на котором было видно, что она ждёт ребенка.

Звёзды,Мария Шарапова,
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