Шарапова рассказала о самочувствии после родов

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) рассказала о восстановлении после родов.
По словам спортсменки, она начала двигаться только спустя две недели после появления ребенка на свет.
«Я не думаю, что мое тело когда-либо чувствовало себя таким слабым, как на следующий день после родов, поэтому даже эти движения кажутся мне долгим пройденным путем», — отметила Шарапова.
Первенец Шараповой появился на свет 1 июля. Мальчика назвали Теодором. О своей беременности знаменитость сообщила в апреле 2022-го. Тогда спортсменка опубликовала пляжное фото, на котором было видно, что она ждёт ребенка.