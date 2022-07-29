Громкие скандалы знаменитых приятельниц

Говорят, женской дружбы не бывает, но некоторым девушкам удается пронести теплые отношения через года. Правда, иногда приятельницы становятся заклятыми врагами и забывают все хорошее, что было между ними.

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Так произошла и с этими знаменитостями: об их дружбе знали и СМИ, и поклонники, а причины ссоры для многих так и остались загадкой.

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Ксения Собчак и Анастасия Волочкова

В гламурные нулевые телеведущая часто проводила время с молодой балериной и даже считала ее своей протеже в светской тусовке. Девушки путешествовали в компании олигархов и наслаждались жизнью, но именно из-за одного из обеспеченных мужчин теплые отношения приятельниц разрушились.

По словам Ксении, Анастасия увела у нее Вячеслава Лейбмана, который очень нравился Собчак. После этого телеведущая не упускала возможности съязвить и уколоть бывшую подружку. Волочкова уверяла, что нападок не понимает, а изменившееся отношение списывала на банальную зависть.

Анастасия Волочкова и Оксана Пушкина

Несмотря на солидную разницу в возрасте, эти знаменитости дружили на протяжении многих лет. Балерина даже попросила ведущую стать крестной ее дочери Ариадны, Оксана согласилась.

Все изменилось неожиданно: Пушкина пригласила Волочкову стать героиней ее шоу «Женский взгляд» и в ходе интервью начала упрекать артистку в отсутствии вкуса, пристрастии к алкоголю и слишком частой смене мужчин.

Студию Анастасия покинула в слезах, а позже заявила, что не знает, чем насолила бывшей подруге. По ее версии, Оксана, как и Ксения, просто завидует молодости и привлекательности балерины.

Мадонна и Гвинет Пэлтроу

Дружба этих голливудских див считалась образцовой долгие годы: они поддерживали друг друга, помогали в карьере, тепло отзывались в интервью. До сих пор неизвестно, что за черная кошка пробежала между Гвинет и Мадонной, но вот уже 10 лет знаменитости не общаются.

По слухам, Пэлтроу не смогла смириться с успехом приятельницы. Сейчас актриса позволяет в интервью резкие высказывания о внешности Мадонны, называя ее фигуру ужасной, а манеру одеваться — безвкусной.

Ксения Бородина и Катя Жужа

На смену гламурным подружкам из двухтысячных пришли веселые тусовщицы из начала 2010-х. Катя и Ксения появлялись во всех модных заведениях столицы и уверяли, что обожают друг друга. Бородина устроила приятельницу работать ведущей шоу «Дом 2», но через два года девушки резко прервали общение.

Ксения заявила, что Катя пользовалась ей, чтобы стать знаменитой, Жужа же уверяла, что Бородина требует постоянного восхищения и участия в ее жизни. Почти три года девушки не виделись, но этой зимой встретились на Бали и смогли помириться.

Возможно, теперь Катя не завидует Ксении, ведь ее личная жизнь складывается куда успешнее: она замужем за гонщиком Артемом Маркеловым, с которым воспитывает двоих сыновей.

Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян

Ким начинала свой путь в шоу-бизнесе в качестве помощницы Пэрис. Она очаровала девушку, поэтому Хилтон повсюду брала Кардашьян с собой. Вскоре яркая Ким затмила приятельницу. У нее появилось свое реалити-шоу, толпы поклонников и солидное состояние. Этого Пэрис простить не смогла и разорвала все контакты с Ким.