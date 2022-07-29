Меньшова поделилась редким фото с матерью

Юлия Меньшова отметила свой день рождения, который не обошелся без присутствия ее матери Веры Алентовой. Звезда даже поделилась в своем Telegram-канале фотографией, на которой они с матерью сидят рядом и смотрят в одну сторону.
«Все-таки все девочки, чем старше становятся, тем больше в них проявляется мама — подтверждением чему является и эта фотография», — подписала фотографию артистка.
Также Меньшова поделилась с подписчиками, что на самом деле ее звездные родители ждали появления на свет сына, однако у пары родилась дочь. Имя, по словам Юлии, для нее выбрал отец Владимир Меньшов.
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