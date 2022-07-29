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37 минут назад

Лолита сделала неожиданное признание о своем страхе

Слово и Дело

Певица Лолита Милявская сделала неожиданное заявление о своейвнешности. Артистку тревожит, если людям не нравится их лица и фигуры. Знаменитость уже давно приняла себя. К фотошопу, к которому часто прибегают ее коллеги, она относится спокойно. Вместе с тем у нее есть один страх.

Лолита сделала неожиданное признание о своем страхе
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Я очень боюсь, когда люди не любят себя, когда им кажется, что они плохие, и они накладывают один и тот же фотошоп»,

— выступила с признанием певица в беседе с порталом «А теперь внимание!».

Артистка в многочисленных интервью подчеркивала, что приняла свое тело и не намерена изнурять себя диетами. Исполнительница уточняла, что ненавидит спорт.

Звёзды,Лолита Милявская,
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