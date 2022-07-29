Лолита сделала неожиданное признание о своем страхе

Певица Лолита Милявская сделала неожиданное заявление о своейвнешности. Артистку тревожит, если людям не нравится их лица и фигуры. Знаменитость уже давно приняла себя. К фотошопу, к которому часто прибегают ее коллеги, она относится спокойно. Вместе с тем у нее есть один страх.