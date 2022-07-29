Почему Меган и Гарри отказались от встречи с Елизаветой II

После отказа от полномочий членов королевской семьи Меган Маркл и принц Гарри перестали появляться на официальных мероприятиях в Великобритании. Спустя два года после «бунта» герцоги Сассекские вместе с детьми прилетели на платиновый юбилее королевы. Но даже там им не удалось толком поговорить с Елизаветой II — их встреча длилась всего 15 минут. Надежды на примирение появились, когда британская пресса сообщила о том, что Ее Величество лично пригласила Гарри и его жену Меган Маркл на встречу в замке Балморал. Однако, кажется, ей не суждено будет случиться. Почему — читайте в материале «Рамблера».
Западные журналисты выяснили, что герцоги Сассекские не приедут на встречу с Елизаветой II. Как утверждает Page Six, супруги планируют остаться в США до выхода мемуаров принца Гарри, которые появятся на полках книжных магазинов уже этой осенью.
Напомним, принц Гарри около года тайно писал мемуары о своей жизни во дворце, а после продал рукопись издательству Penguin Random House (именно оно сотрудничало с Бараком и Мишель Обамой) за 20 миллионов долларов. Какими тайнами внук королевы планируют поделиться с общественностью, неизвестно, но раз супруги решили пока отсидеться в США, скандал после выхода книги, кажется, неизбежен.
Отметим, что еще до приезда герцогов Сассекских на празднование платинового юбилея королевы, супругам был поставлен ультиматум: если они расскажут, что происходило за дверями дворца во время празднований, то их перестанут считать членами семьи.
«Теперь все зависит от их поведения. Очевидно, что королевская семья сделала шаг для примирения. Но Гарри и Меган могут все испортить. В таком случае они будут полностью отрезаны от родственников. Это будет конец», — поделился биограф Дункан Ларкомба.