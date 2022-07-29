Почему Меган и Гарри отказались от встречи с Елизаветой II

После отказа от полномочий членов королевской семьи Меган Маркл и принц Гарри перестали появляться на официальных мероприятиях в Великобритании. Спустя два года после «бунта» герцоги Сассекские вместе с детьми прилетели на платиновый юбилее королевы. Но даже там им не удалось толком поговорить с Елизаветой II — их встреча длилась всего 15 минут. Надежды на примирение появились, когда британская пресса сообщила о том, что Ее Величество лично пригласила Гарри и его жену Меган Маркл на встречу в замке Балморал. Однако, кажется, ей не суждено будет случиться. Почему — читайте в материале «Рамблера».

Фото: Legion-media Legion-media

Западные журналисты выяснили, что герцоги Сассекские не приедут на встречу с Елизаветой II. Как утверждает Page Six, супруги планируют остаться в США до выхода мемуаров принца Гарри, которые появятся на полках книжных магазинов уже этой осенью.

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Напомним, принц Гарри около года тайно писал мемуары о своей жизни во дворце, а после продал рукопись издательству Penguin Random House (именно оно сотрудничало с Бараком и Мишель Обамой) за 20 миллионов долларов. Какими тайнами внук королевы планируют поделиться с общественностью, неизвестно, но раз супруги решили пока отсидеться в США, скандал после выхода книги, кажется, неизбежен.

Отметим, что еще до приезда герцогов Сассекских на празднование платинового юбилея королевы, супругам был поставлен ультиматум: если они расскажут, что происходило за дверями дворца во время празднований, то их перестанут считать членами семьи.