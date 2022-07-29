Друг Давы рассказал, как спасал артиста после расставаний

Арут, близкий друг и ассистент Давида Манукяна, признался, что артисту тяжело даются расставания. Подробностями он поделился в YouTube-шоу "Старый друг".
"У нас действительно были моменты, когда мы очень друг друга выручали. Я откачиваю его после отношений, он откачивает меня. Мы эмоциональные люди. Приходится из этого вытягивать. Он меня очень спас когда-то, и я тоже помог",
— поделился Арут.
Он также рассказал, что Манукяну "сносит крышу", когда он влюбляется. По его мнению, артисту нужна девушка, которая сможет сострить и подколоть. Арут также описал своего друга как требовательного человека:
"У него достаточно большие запросы. Он любит отдавать внимание и ему очень нужно много внимания в ответ".