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26 минут назад

Друг Давы рассказал, как спасал артиста после расставаний

Мария Иглина

Арут, близкий друг и ассистент Давида Манукяна, признался, что артисту тяжело даются расставания. Подробностями он поделился в YouTube-шоу "Старый друг".

Друг Давы рассказал, как спасал артиста после расставаний
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

"У нас действительно были моменты, когда мы очень друг друга выручали. Я откачиваю его после отношений, он откачивает меня. Мы эмоциональные люди. Приходится из этого вытягивать. Он меня очень спас когда-то, и я тоже помог",

— поделился Арут.

Он также рассказал, что Манукяну "сносит крышу", когда он влюбляется. По его мнению, артисту нужна девушка, которая сможет сострить и подколоть. Арут также описал своего друга как требовательного человека:

"У него достаточно большие запросы. Он любит отдавать внимание и ему очень нужно много внимания в ответ".

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