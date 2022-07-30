Карпович объяснила причину разрыва с Прилучным

Актриса Мирослава Карпович долгое время была счастлива в отношениях с коллегой Павлом Прилучным, однако в мае актер неожиданно женился на 26-летней Зепюр Брутян. Звезда сериала «Папины дочки» намекнула, что же стало причиной расставания.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Карпович накануне представила видео на песню «Кто мы друг другу?». По сюжету молодая пара влюбленных сталкивается с кризисом в отношениях, а поцелуи и объятья перерастают в ссоры и даже драки, передает Teleprogramma.pro.

«Я могла бы все это сказать, но мне дали возможность про это спеть», — многозначно заявила Мирослава Карпович.