Карпович объяснила причину разрыва с Прилучным

Актриса Мирослава Карпович долгое время была счастлива в отношениях с коллегой Павлом Прилучным, однако в мае актер неожиданно женился на 26-летней Зепюр Брутян. Звезда сериала «Папины дочки» намекнула, что же стало причиной расставания.
Карпович накануне представила видео на песню «Кто мы друг другу?». По сюжету молодая пара влюбленных сталкивается с кризисом в отношениях, а поцелуи и объятья перерастают в ссоры и даже драки, передает Teleprogramma.pro.
«Я могла бы все это сказать, но мне дали возможность про это спеть», — многозначно заявила Мирослава Карпович.
Поклонники сразу же выдвинули теорию, что «папина дочка» таким способом решила пролить свет на историю с Прилучным. Поэтому слухи, что именно Зепюр Брутян повлияла на разрыв знаменитостей, кажутся уже не такими правдивыми.