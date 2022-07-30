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52 минуты назад

Мирослава Карпович в своем новом треке объяснила причину расставания с Прилучным

Слово и Делоиещё 1

Актриса Мирослава Карпович долгое время была счастлива в отношениях с коллегой Павлом Прилучным, однако в мае актер неожиданно женился на 26-летней Зепюр Брутян. Звезда сериала «Папины дочки» намекнула, что же стало причиной расставания.

Карпович объяснила причину разрыва с Прилучным
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Карпович накануне представила видео на песню «Кто мы друг другу?». По сюжету молодая пара влюбленных сталкивается с кризисом в отношениях, а поцелуи и объятья перерастают в ссоры и даже драки, передает Teleprogramma.pro.

«Я могла бы все это сказать, но мне дали возможность про это спеть», — многозначно заявила Мирослава Карпович.

Поклонники сразу же выдвинули теорию, что «папина дочка» таким способом решила пролить свет на историю с Прилучным. Поэтому слухи, что именно Зепюр Брутян повлияла на разрыв знаменитостей, кажутся уже не такими правдивыми.

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