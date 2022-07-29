Гузеева удивилась сравнению с Мадонной

"Вот что значит - звезда! И Мадонна решила закосить под нашу любовь"; "Круче вас нет никого, а им только мечтать о такой внешности, как у вас"; "Даже Мадонна косит под Ларису, но оригинал всегда лучше фейка", - написали поклонники.