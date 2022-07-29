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12 минут назад

Гузеева удивилась сравнению с Мадонной

Газета.Ru

Телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) коллаж, отображающий ее сходство с американской поп-звездой Мадонной.

Гузеева удивилась сравнению с Мадонной
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Серьезно?"

- удивилась подобному сравнению Гузеева.

Пользователи сети отметили, что ведущая шоу "Давай поженимся" выглядит куда лучше американской певицы.

Многие в шутку предположили, что Мадонна копирует образ Гузеевой, а некоторые сравнили телеведущую с российской исполнительницей Ладой Дэнс.

"Вот что значит - звезда! И Мадонна решила закосить под нашу любовь"; "Круче вас нет никого, а им только мечтать о такой внешности, как у вас"; "Даже Мадонна косит под Ларису, но оригинал всегда лучше фейка", - написали поклонники.

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