Гузеева удивилась сравнению с Мадонной

Телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) коллаж, отображающий ее сходство с американской поп-звездой Мадонной.
"Серьезно?"
- удивилась подобному сравнению Гузеева.
Пользователи сети отметили, что ведущая шоу "Давай поженимся" выглядит куда лучше американской певицы.
Многие в шутку предположили, что Мадонна копирует образ Гузеевой, а некоторые сравнили телеведущую с российской исполнительницей Ладой Дэнс.
"Вот что значит - звезда! И Мадонна решила закосить под нашу любовь"; "Круче вас нет никого, а им только мечтать о такой внешности, как у вас"; "Даже Мадонна косит под Ларису, но оригинал всегда лучше фейка", - написали поклонники.