Собчак ответила назвавшему ее клячей Баскову

Телеведущая Ксения Собчак ответила на оскорбительное стихотворение певца Николая Баскова, в котором он назвал ее «клячей». В Telegram-канале «Кровавая Барыня» журналистка заявила, что ждет от него новых стихов.

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«Что сказать про стихотворный дебют Николая Баскова? Рифма "кляча-собчачье" — это свежо. Обошлось без "Дом-2", и на том спасибо. Жду от него развития таланта в этом направлении и новые стихи с какой-нибудь затейливой рифмой типа "ловелас-п******с"», — написала Собчак.

Басков посвятил Собчак оскорбительное стихотворение, которое опубликовал в своем Telegram-канале. Так певец ответил телеведущей на критику песни Олега Газманова. В своем поэтическом произведении артист назвал журналистку «клячей», которая «душит песни народные».