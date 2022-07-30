Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+24° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
7 минут назад

Собчак ответила назвавшему ее клячей Баскову

Lenta.ruиещё 7

Телеведущая Ксения Собчак ответила на оскорбительное стихотворение певца Николая Баскова, в котором он назвал ее «клячей». В Telegram-канале «Кровавая Барыня» журналистка заявила, что ждет от него новых стихов.

Собчак ответила назвавшему ее клячей Баскову
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Что сказать про стихотворный дебют Николая Баскова? Рифма "кляча-собчачье" — это свежо. Обошлось без "Дом-2", и на том спасибо. Жду от него развития таланта в этом направлении и новые стихи с какой-нибудь затейливой рифмой типа "ловелас-п******с"», — написала Собчак.

Басков посвятил Собчак оскорбительное стихотворение, которое опубликовал в своем Telegram-канале. Так певец ответил телеведущей на критику песни Олега Газманова. В своем поэтическом произведении артист назвал журналистку «клячей», которая «душит песни народные».

Ранее Собчак раскритиковала новую песню Газманова и Александра Маршала «Мама-Родина», назвав ее заунывной. По мнению журналистки, певцы в композиции «еле попадают в ноты».

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители