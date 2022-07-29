Кайли Дженнер показала лицо без макияжа и фотошопа

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" и бизнесвумен Кайли Дженнер показала, как на самом деле выглядит без косметики и фильтров. Об этом сообщает The Sun.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

24-летняя Кайли Дженнер опубликовала новый видеоролик в TikTok, в котором предстала без макияжа и фотошопа. Бывшая самая молодая миллиардерша, одетая в домашний халат, сняла на камеру, как смывала декоративную косметику.

Сначала Кайли протерла лицо специальными салфетками для демакияжа, сняла накладные ресницы, а затем умылась с помощью очищающего геля с салициловой кислотой.