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1 час назад

Кайли Дженнер показала лицо без макияжа и фотошопа

Газета.Ru

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" и бизнесвумен Кайли Дженнер показала, как на самом деле выглядит без косметики и фильтров. Об этом сообщает The Sun.

Кайли Дженнер показала лицо без макияжа и фотошопа
Фото: Газета.RuГазета.Ru

24-летняя Кайли Дженнер опубликовала новый видеоролик в TikTok, в котором предстала без макияжа и фотошопа. Бывшая самая молодая миллиардерша, одетая в домашний халат, сняла на камеру, как смывала декоративную косметику.

Сначала Кайли протерла лицо специальными салфетками для демакияжа, сняла накладные ресницы, а затем умылась с помощью очищающего геля с салициловой кислотой.

По ее словам, этот компонент помогает ей бороться с высыпаниями. В комментариях многие пользователи отметили, что Кайли Дженнер выглядит прекрасно как с косметикой, так и без.

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