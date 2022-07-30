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2 часа назад

Продюсер Рудковская спрогнозировала будущее сбежавших из России знаменитостей

FBM.ruиещё 1

Российская телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская высказала свое мнение о перспективах, которые ожидают на Западе и в России звезд, покинувших Родину. Она считает, что знаменитостям лучше не высказываться о политике.

Рудковская оценила будущее покинувших Россию звезд
Фото: FBM.ruFBM.ru

По словам продюсера, политические позиции звезд не должны быть обнародованы, так как искусство и спорт никаким образом не должны затрагивать политику, передает ОСН.

Телеведущая отметила, что каждый человек должен заниматься тем, что умеет хорошо делать. Людям не стоит лезть туда, где и в чем они не разбираются.

«А если они хотят работать в США, то у меня нет ответа на этот вопрос. Я считаю, что нельзя усидеть на двух стульях. Будут со временем послабления для недовольных музыкантов, если они признают ошибочность своей позиции», — говорит Рудковская.

Звёзды,Яна Рудковская,
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