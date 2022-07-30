Рудковская оценила будущее покинувших Россию звезд

Российская телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская высказала свое мнение о перспективах, которые ожидают на Западе и в России звезд, покинувших Родину. Она считает, что знаменитостям лучше не высказываться о политике.

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По словам продюсера, политические позиции звезд не должны быть обнародованы, так как искусство и спорт никаким образом не должны затрагивать политику, передает ОСН.

Телеведущая отметила, что каждый человек должен заниматься тем, что умеет хорошо делать. Людям не стоит лезть туда, где и в чем они не разбираются.