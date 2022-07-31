Как Дженнифер Лопес удалось сохранить красоту

История Дженнифер Лопес — пример того, что воля и целеустремленность если и не заменяют талант, то по крайней мере важны для творческого человека не меньше таланта. Не так давно Джей Ло вышла замуж за героя своего самого яркого романа — актера Бена Аффлека, с которым впервые начала встречаться в начале 2000-х, а потом надолго рассталась. Актрисе уже исполнилось 53 года, но ее фирменный стиль и безупречная фигура по-прежнему вызывают восторг у поклонников по всему миру. Какие препятствия преодолела звезда на пути к славе и почему она заслуживает титула законодательницы моды — в новом материале «Ленты.ру» из цикла статей о трендсеттершах XXI века.

Спортсменка и нонконформистка

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Дженнифер Линн Лопес появилась на свет в 1969 году в семье выходцев из Пуэрто-Рико — латиноамериканского острова, который в общих чертах приравнен к штатам США, но официально таковым не является. Так или иначе люди, приехавшие из Пуэрто-Рико в середине прошлого века, прошли нелегкий эмигрантский путь и были менее привилегированными в сравнении с так называемыми WASP (белыми англосаксами-протестантами). Пуэрториканцев считали цветным населением, что создавало им проблемы в социализации, образовании и карьере.

Родители Дженнифер Линн и двух ее сестер Лесли и Линды, впрочем, были серьезно настроены на то, чтобы дать дочерям максимально качественное в их ситуации образование. Отец девочек Дэвид Лопес был компьютерщиком, и хотя в 1970-1980-е это была не такая высокооплачиваемая деятельность, как в наши дни, смог позволить себе и покупку небольшого дома для семьи, и кружки пения и танцев (Дженнифер училась петь и танцевать с пяти лет), и образование для дочерей — более чем приличную католическую школу Preston High School.

Однако Дженнифер куда больше интересовалась спортом, чем учебой. Она занималась гимнастикой, бегом, софтболом и уже с ранних лет мечтала о популярности и актерской карьере

Первую свою роль в малобюджетном фильме о подростках будущая звезда получила, еще учась в школе. Идею дочери продолжить работу в кино родители восприняли в штыки, поскольку их благополучие основывалось на образовании и трудолюбии отца семейства. По настоянию отца и матери Дженнифер поступила в нью-йоркский Baruch College, который бросила уже после первого семестра. Чтобы не слушать родительских упреков, девушка сняла жилье на Манхэттене и стала жить самостоятельно.

Так как спрашивать разрешения у родителей было уже не нужно, а таланта и, главное, желания его продемонстрировать у Дженнифер оказалось предостаточно, начальный этап ее карьеры развивался очень бурно, хотя и не сразу привел к славе. Джей Ло пела в бродвейских мюзиклах, стала участницей популярного коллектива Golden Musicals of Broadway, с которым гастролировала по Европе, а потом на какое-то время даже осела в Японии — как участница шоу Synchronicity.

Худшая актриса года

Помимо уже упомянутого упорства и целеустремленности, на стороне Джей Ло были ее великолепная латиноамериканская фигура с тонкой талией, пышной грудью и выдающимися бедрами, прекрасный оливковый цвет кожи и характерно латиноамериканские, но очень правильные черты лица. Надо отметить, что на протяжении всей своей карьеры, стартовавшей в начале 1990-х, и до нынешнего дня она никогда не прибегала к «кардинальной смене имиджа», как деликатно называют в прессе эксперименты некоторых звезд с собственной внешностью.

Как и 30 лет назад, Дженнифер держит себя в форме и носит длинные прямые волосы с осветлением в русый оттенок и мелированием

После своих европейских и японских вояжей Лопес вернулась в Штаты, поскольку там уже много десятилетий считается, что американская звезда может оставаться звездой, только пользуясь успехом на родине. Новое восхождение она начала снова с танцев, выступая в телешоу In Living Color, затем были телесериалы — в том числе рейтинговые South Central и Hotel Malibu. Но мечтой амбициозной девушки оставался Голливуд.

Первой ее действительно заметной ролью на большом экране стал «Денежный поезд» 1995 года, где она сыграла вместе с Уэсли Снайпсом и Вуди Харрельсоном. Два года спустя она получила главную роль в «Селене» и была за нее номинирована на «Золотой глобус». Годом позже, в 1998-м, роль представительницы закона в фильме «Вне поля зрения» принесла актрисе премию ALMA. Благодаря дуэту Лопес и Джорджа Клуни картина получила титул самого сексуального фильма в истории кино по версии журнала Entertainment Weekly.

Пользовался успехом, в том числе в России, и «Свадебный переполох» 2001 года, где Лопес сыграла главную роль в дуэте с Мэттью Макконахи. Однако несколько следующих картин с участием Дженнифер провалились в прокате, а за роль в «Джильи» она и вовсе получила «Золотую малину» как «Худшая актриса года».

Трендсеттерша 2000-х

К счастью, железный характер Дженнифер не позволил ей впасть в депрессию или предаться порокам. Она решила сделать ставку на свой певческий талант и сконцентрироваться на поп-сцене — и не прогадала. Уже дебютный альбом On the 6, появившийся летом 1999 года незадолго до 30-летия исполнительницы, сразу оказался на восьмой позиции в рейтинге Billboard 200, а сингл If You Had My Love пять недель возглавлял рейтинг Billboard Hot и стал платиновым.

Второй альбом под названием J.Lo, вышедший через полтора года, возглавлял чарт Billboard 200 в течение 26 недель и стал четырежды платиновым, а также шестым в рейтинге продаж пластинок по всему миру в 2001 году.

Дженнифер Лопес исполнила свою мечту и стала всемирно известной, а ее сокращенное имя — Джей Ло — стало так же популярно, как и полное

Надо отметить, что немалой частью своей популярности певица Джей Ло обязана, наряду со своим красивым голосом (лирическим сопрано), своей необычной красоте и труду стилистов. Так, о зеленом платье Versace, в котором исполнительница позировала в 2000 году, модные критики упоминают по сей день. Дженнифер четко осознавала все преимущества и недостатки своей фигуры. С последними усиленно боролась тренировками и диетами, а первые успешно подчеркивала.

Именно она, наряду с Кристиной Агилерой и Бейонсе, во многом диктовала моду 2000-х: кроп-топы, спортивные бюстье, широкие брюки с низкой талией из металлизированной ткани (клоке-металлик и парча вообще были ее любимыми тканями в конце 1990-х и начале 2000-х), облегающие фигуру платья, куртки с бахромой, ковбойские сапоги. При этом у актрисы были и свои фишки: например, она часто носила береты, которые придавали ее внешности, в сочетании с прямыми осветленными волосами, нечто французское.

Успех второго альбома сподвиг певицу и ее продюсеров капитализировать новое имя. В том же 2001-м Дженнифер основала собственный модный бренд J.Lo by Jennifer Lopez, дебютировав с ароматом Glow, который стал одним из парфюмерных хитов. Первые годы существования марка пользовалась бешеной популярностью среди поклонниц знаменитости, стремившихся быть такими же сексуальными и привлекательными, как она.

Кроме духов под именем-маркой актрисы и певицы выпускалась косметика, трикотаж, включая столь любимые ею кроп-топы и широкие велюровые брюки, а также обувь. Например, уже в середине 2010-х она выпустила совместную коллекцию с гламурным обувщиком Джузеппе Дзанотти, главой бренда Giuseppe Zanotti.

Сердцем не стареть

Страстная пуэрториканка любвеобильна не только в кино. К моменту встречи со своим нынешним мужем Беном Аффлеком в начале 2000-х Джей Ло успела дважды выйти замуж и развестись. Ее первым супругом стал официант Охани Ноа (с ним Дженнифер прожила около года, а потом судилась из-за его воспоминаний об их браке). Вторым мужем стал танцовщик Крис Джадд; он тоже продержался в статусе мужа певицы только год. Летом 2002 года Джей Ло развелась с ним, чтобы продемонстрировать публике нового избранника — Бена Аффлека, лауреата «Оскара» за невероятный дебют «Умница Уилл Хантинг» 1997 года.

Уже в ноябре 2002-го Бен и Дженнифер объявили о помолвке. О них писали все таблоиды США и Европы, журналисты называли пару Bennifer — задолго до того, как у всех на слуху оказалась Brangelina Брэда Питта и Анжелины Джоли. Свадьбу назначили на 14 сентября 2003 года… но состоялась она только летом 2022-го, почти 20 лет спустя. 13 сентября 2003 года Джей Ло и Бен Аффлек объявили о расторжении помолвки.

Впрочем, тогда, в начале 2000-х, внимание публики быстро переключилось на новый роман Дженнифер — с певцом Марком Энтони. Свадьба звезд состоялась в 2004-м, а через три года, когда певице уже шло к сорока, она объявила о том, что готовится стать матерью. В феврале 2008-го появились на свет близнецы Максимиллиан Дэвид и Эмма Мэрибел. Когда детям было три года, Джей Ло и Марк Энтони объявили, что расстаются, а в 2014-м официально оформили развод.

В период брака с Марком Энтони модные критики отмечали смену стиля Дженнифер Лопес. Она практически отказалась от молодежно-провокационного имиджа, плюшевых костюмов Juicy Couture и кроп-топов, как с вечеринки старшеклассниц

Звезда стала чаще одеваться в классическом стиле, хотя и несколько утрированно эротичном — ее платья облегали грудь и бедра, а декольте всегда было чуть глубже, чем могли бы одобрить ханжи. Один из самых провокационных нарядов певицы этого времени — потрясающее черное платье с разрезом до бедра (верх платья был скроен как купальник), в котором она появилась на вручении премии «Грэмми».

Расставание с отцом ее детей не слишком огорчило Дженнифер, и она продолжала вести активную личную жизнь. Среди ее партнеров в последующие годы числились танцовщик Каспер Смарт (с ним певица рассталась в 2014 году и затем вновь сошлась, чтобы в 2016 году разойтись окончательно), рэпер Дрейк и бейсболист Алекс Родригес. Роман с Родригесом длился до 2021 года. После их разрыва, к глубочайшему изумлению публики и восторгу фанатов уже полузабытой Bennifer, Джей Ло и Бен Аффлек вновь стали встречаться.

В июле 2022 года певица, которой недавно исполнилось 53 года, и ее без малого 50-летний возлюбленный заключили брак в Лас-Вегасе. Свидетелями стали дети пары — дочь Дженнифер Эмма и дочери Бена от актрисы Дженнифер Гарнер — Серафина и Вайолет. Пара расписалась без особого шума, но очень мило, по словам венчавшего их пастора.