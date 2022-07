Как Дженнифер Лопес удалось сохранить красоту

Спортсменка и нонконформистка

Худшая актриса года

Трендсеттерша 2000-х

К счастью, железный характер Дженнифер не позволил ей впасть в депрессию или предаться порокам. Она решила сделать ставку на свой певческий талант и сконцентрироваться на поп-сцене — и не прогадала. Уже дебютный альбом On the 6, появившийся летом 1999 года незадолго до 30-летия исполнительницы, сразу оказался на восьмой позиции в рейтинге Billboard 200, а сингл If You Had My Love пять недель возглавлял рейтинг Billboard Hot и стал платиновым.