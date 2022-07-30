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1 час назад

Критик Евгений Бабичев не верит в успех воссоединения группы «Тату»

FBM.ru

Культовый музыкальный коллектив «t.A.T.u.» (Тату) сообщил о своем возвращении на сцену через 11 лет после официального распада. Музыкальный критик Евгений Бабичев в ходе беседы с изданием «Слово и Дело» не одобрил воссоединение группы, которую представляли исполнительницы Лена Катина и Юлия Волкова.

Критик не верит в успех воссоединения «Тату»
Фото: FBM.ruFBM.ru

Критик Евгений Бабичев выразил мнение, что сначала некогда популярный творческий союз на старых композициях будет выступать с аншлагами. Без новых музыкальных работ, по мнению специалиста, успех группы быстро иссякнет.

Бабичев также поставил под сомнение вокальные данные Юлии Волковой. В ходе операции по удалению злокачественной опухоли исполнительнице повредили голосовой нерв. Сама артистка заверяла, что врачи исправили данный недостаток.

Бабичев также добавил, что удержать своих поклонников пиар-историями и скандалами у солисток не получится. Музыкальный коллектив будет нуждаться в новых хитах.

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