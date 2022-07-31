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3 часа назад

Карпович намекнула на причину расставания с Прилучным

runews24.ru

Павел Прилучный после развода с Агатой Муцениеце начал встречаться с Мирославой Карпович. Девушка наладила контакт с его детьми, после чего пара стала жить вместе. Однако, неожиданно для всех, в мае 2022 года Прилучный женился на 26-летней Зепюр Брутян.

Карпович намекнула на причину расставания с Прилучным
Фото:  runews24.ru runews24.ru

Мирослава Карпович намекнула, что с Прилучным они расстались вовсе не из-за Брутян. Артистка сняла клип на новую песню «Кто мы друг другу?», которую спела дуэтом с LYNX. В клипе влюбленная пара переживает кризис в отношениях, когда любовь сменяется на рукоприкладства и ссоры.

«Я могла бы все это сказать, но мне дали возможность про это спеть», - подчеркнула Карпович.

Поклонники решили, что с помощью клипа Мирослава намекнула на причину расставания с Павлом Прилучным.

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