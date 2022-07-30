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2 часа назад

Анастасия Заворотнюк чуть не разбилась на автомобиле

Popcake.tv

Об актрисе Анастасии Заворотнюк в последнее время ничего не слышно. Девушка уже несколько лет борется со страшным онкологическим заболеванием. У нее обнаружили рак мозга. Заворотнюк активно лечилась, сейчас медикам удалось нормализовать ее состояние.

Анастасия Заворотнюк чуть не разбилась на автомобиле
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Из-за тяжелой болезни она несколько лет не выходит из дома. Общественность узнает новость о Заворотнюк только через ее дочь Анну, которая изредка что-то рассказывает у себя в Instagram.

К счастью, именно при помощи родных и медков, Анастасия жива. Между тем, судьба уже подбрасывала ей серьезные испытания.

Несколько лет назад актриса была в шаге от смерти. Об этом Заворотнюк сама рассказала в одном из интервью. Страшное событие произошло с ней, когда она была замужем за Дмитрием Стрюковым. Тогда мужчина начал угрожать ей, что навсегда заберет детей. После этих слов у Заворотнюк потемнело в глазах. Она чуть не попала в ДТП.

«Услышав такие слова, я чуть не отключилась. Съехала с дороги. Когда наступает момент на грани жизни и смерти, то такого и врагу не пожелаешь», — рассказывает свои эмоции Анастасия. После этого события девушка приняла решение нанять себе водителя.

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