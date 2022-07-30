Анастасия Заворотнюк чуть не разбилась на автомобиле

Об актрисе Анастасии Заворотнюк в последнее время ничего не слышно. Девушка уже несколько лет борется со страшным онкологическим заболеванием. У нее обнаружили рак мозга. Заворотнюк активно лечилась, сейчас медикам удалось нормализовать ее состояние.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Из-за тяжелой болезни она несколько лет не выходит из дома. Общественность узнает новость о Заворотнюк только через ее дочь Анну, которая изредка что-то рассказывает у себя в Instagram.

К счастью, именно при помощи родных и медков, Анастасия жива. Между тем, судьба уже подбрасывала ей серьезные испытания.

Несколько лет назад актриса была в шаге от смерти. Об этом Заворотнюк сама рассказала в одном из интервью. Страшное событие произошло с ней, когда она была замужем за Дмитрием Стрюковым. Тогда мужчина начал угрожать ей, что навсегда заберет детей. После этих слов у Заворотнюк потемнело в глазах. Она чуть не попала в ДТП.