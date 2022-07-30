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1 час назад

Волочкова раскрыла способ борьбы с хейтерами

Мослента

Способ борьбы с хейтерами раскрыла балерина Анастасия Волочкова в своем Telegram-канале. Танцовщица поделилась фотографией с тренировки и рассказала, что регулярно сталкивается с завистью.

Волочкова раскрыла способ борьбы с хейтерами
Фото: МослентаМослента

«Когда я слышу или узнаю о себе негатив, льющийся со стороны озлобленных, завистливых и несостоявшихся людей, берущих на себя право судить и осуждать меня, мою форму и стройность (за неимением своей), образ моей жизни и меня, не зная меня лично, я высоко поднимаю ногу, затем резко ее опускаю и говорю: "Ну и хер с ними". И продолжаю заниматься любимым делом!» — заявила Волочкова.

В подписи под снимком с занятия знаменитость пояснила, что занимается растяжкой не только тела, но и «удовольствия от жизни».

Ранее Волочкова в ответ на критику недоброжелателей похвасталась ягодицами. «Словами Фаины Раневской: "Все, что вы говорите за моей спиной, слышит только моя задница", а моя попочка красивая», — сказала балерина в одном из интервью.

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