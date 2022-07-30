Тодоренко показала первую семейную драму

Первую семейную драму показала популярная певица и телеведущая Регина Тодоренко в личном Telegram-канале. Звезда опубликовала видео, на котором крепко обнимает громко плачущего младшего сына Мира. При этом старший, Михаил, пытается помочь маме успокоить малыша.
«И можете нас поздравить! У нас первая семейная "драма"», — написала Тодоренко. «Моя стереосистема в деле», — добавила она.
Более двух тысяч пользователей положительно отреагировали на публикацию. Лишь несколько десятков человек высказали свои переживания относительно увиденного.
Ранее Тодоренко рассказала о поддержке старшего сына после рождения младшего. По ее словам, когда Мир появился на свет, Михаил очень обрадовался и обещал его защищать.