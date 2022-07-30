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7 минут назад

Тодоренко показала первую семейную драму

Мослента

Первую семейную драму показала популярная певица и телеведущая Регина Тодоренко в личном Telegram-канале. Звезда опубликовала видео, на котором крепко обнимает громко плачущего младшего сына Мира. При этом старший, Михаил, пытается помочь маме успокоить малыша.

Тодоренко показала первую семейную драму
Фото: МослентаМослента

«И можете нас поздравить! У нас первая семейная "драма"», — написала Тодоренко. «Моя стереосистема в деле», — добавила она.

Более двух тысяч пользователей положительно отреагировали на публикацию. Лишь несколько десятков человек высказали свои переживания относительно увиденного.

Ранее Тодоренко рассказала о поддержке старшего сына после рождения младшего. По ее словам, когда Мир появился на свет, Михаил очень обрадовался и обещал его защищать.

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