Сергей Лазарев пожаловался на отмены концертов

«Последние пару лет мир шоу-бизнеса был в подвешенном состоянии, как и другие отрасли. Два года пандемии и ограничений поставили концертную деятельность на паузу. Отмены и переносы концертов стали почти нормой. От этого страдали зрители и артисты», — пояснил артист.