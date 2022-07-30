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58 минут назад

Сергей Лазарев пожаловался на отмены концертов

Газета.Ruиещё 1

Певец Сергей Лазарев рассказал порталу «Федерал Пресс» о нестабильном периоде в музыкальной индустрии.

Сергей Лазарев пожаловался на отмены концертов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Лазарев напомнил, что непростое для шоу-бизнеса время началось в 2020 году в пандемию коронавируса.

«Последние пару лет мир шоу-бизнеса был в подвешенном состоянии, как и другие отрасли. Два года пандемии и ограничений поставили концертную деятельность на паузу. Отмены и переносы концертов стали почти нормой. От этого страдали зрители и артисты», — пояснил артист.

По мнению Лазарева, сейчас концерты «постепенно возобновились», но многие до сих пор с опаской строят долгосрочные планы.

«Я был вынужден перенести премьеру своего нового концертного шоу с весны на осень», — добавил Лазарев.

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