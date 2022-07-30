Уильяма и Кейт заподозрили в свободных отношениях

Принца Уильяма и Кейт Миддлтон заподозрили в свободных отношениях11-летний брак, за которым следит весь мир, оказался под угрозой. Источник фото: yandexРяд западных СМИ со ссылкой на анонимные источники раскрыли изнанку семейной жизни наследной пары, которая многих откровенно шокировала.

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Сообщается, что между принцем Уильямом и Кейт Миддлтон якобы существует договоренность о свободных отношений. Мол, Кейт не может дать мужу выхода его страсти в супружеской постели, в связи с чем ему разрешено время от времени хаживать «налево».

И все было шито-крыто до тех пор, пока Уильям не привязался к очередной из своих любовниц, и в воздухе даже завеяло разводом. На этом фоне супруги начали ссориться, из-за чего тайное и стало явным. Папарацци даже называют виновницу возможного разлада принца с Кейт – британскую фотомодель и светскую львицу Роуз Хэнбери.