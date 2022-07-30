Цымбалюк-Романовская призналась, зачем ей отношения с Шаляпиным

«На тот момент я зарабатывала деньги в телепередачах на защиту своих интересов. Армен Джигарханян меня учил, что главное в трудных ситуациях — не терять чувство юмора и быть циничной. Эти советы я и использовала тогда в проекте с Прохором», — призналась экс-супруга Джигарханяна в беседе с Teleprogramma.pro.