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1 час назад

Цымбалюк-Романовская призналась, что выстроила отношения с Шаляпиным по советам Джигарханяна

Слово и Дело

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская призналась, что отношения с певцом Прохором Шаляпиным были всего лишь пиар-ходом. Артистка решила воспользоваться советам своего экс-супруга Армена Джигарханяна.

Цымбалюк-Романовская призналась, зачем ей отношения с Шаляпиным
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Цымбалюк-Романовская отметила, что именно Джигарханян научил ее быть циничной. Поэтому пианистка решилась на пиар-роман с Шаляпиным и участие в скандальных шоу.

«На тот момент я зарабатывала деньги в телепередачах на защиту своих интересов. Армен Джигарханян меня учил, что главное в трудных ситуациях — не терять чувство юмора и быть циничной. Эти советы я и использовала тогда в проекте с Прохором», — призналась экс-супруга Джигарханяна в беседе с Teleprogramma.pro.

Пианистка также добавила, что решилась на подобную историю с Шаляпиным из-за травли. После смерти Джигарханяна ее начали обвинять в незаконном присвоении имущества режиссера.

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