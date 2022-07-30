Цымбалюк-Романовская призналась, зачем ей отношения с Шаляпиным

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская призналась, что отношения с певцом Прохором Шаляпиным были всего лишь пиар-ходом. Артистка решила воспользоваться советам своего экс-супруга Армена Джигарханяна.
Цымбалюк-Романовская отметила, что именно Джигарханян научил ее быть циничной. Поэтому пианистка решилась на пиар-роман с Шаляпиным и участие в скандальных шоу.
«На тот момент я зарабатывала деньги в телепередачах на защиту своих интересов. Армен Джигарханян меня учил, что главное в трудных ситуациях — не терять чувство юмора и быть циничной. Эти советы я и использовала тогда в проекте с Прохором», — призналась экс-супруга Джигарханяна в беседе с Teleprogramma.pro.
Пианистка также добавила, что решилась на подобную историю с Шаляпиным из-за травли. После смерти Джигарханяна ее начали обвинять в незаконном присвоении имущества режиссера.