Моргенштерн и Дилара отдыхают в Греции

Алишер Моргенштерн (признан в России иноагентом) и его экс-супруга Дилара вместе отдыхают в Греции. До этого пару видели в разных уголках Европы.
Рэпер и его бывшая возлюбленная провели время в парижском Диснейленде, затем их видели в Чехии, сейчас же они были замечены на греческом Миконосе.
Возможно, что Алишер Валеев и Дилара Зинатуллина приняли решение воссоединиться.
Моргенштер и Дилара поженились летом 2021 года, однако этим летом супруги заявили, что они приняли решение расстаться из-за многочислен измен со стороны рэпера.