Моргенштерн и Дилара отдыхают в Греции

Алишер Моргенштерн (признан в России иноагентом) и его экс-супруга Дилара вместе отдыхают в Греции. До этого пару видели в разных уголках Европы.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Рэпер и его бывшая возлюбленная провели время в парижском Диснейленде, затем их видели в Чехии, сейчас же они были замечены на греческом Миконосе.

Возможно, что Алишер Валеев и Дилара Зинатуллина приняли решение воссоединиться.