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53 минуты назад

Моргенштерн и Дилара отдыхают в Греции

runews24.ru

Алишер Моргенштерн (признан в России иноагентом) и его экс-супруга Дилара вместе отдыхают в Греции. До этого пару видели в разных уголках Европы.

Моргенштерн и Дилара отдыхают в Греции
Фото: runews24.rurunews24.ru

Рэпер и его бывшая возлюбленная провели время в парижском Диснейленде, затем их видели в Чехии, сейчас же они были замечены на греческом Миконосе.

Возможно, что Алишер Валеев и Дилара Зинатуллина приняли решение воссоединиться.

Моргенштер и Дилара поженились летом 2021 года, однако этим летом супруги заявили, что они приняли решение расстаться из-за многочислен измен со стороны рэпера.

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