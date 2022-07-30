Дочь певицы Бьорк дебютировала в качестве модели

«Благодаря фотографу Джулиану Мартинесу Леклерку актриса Исадора Бьяркардоттир Барни вступает во Вселенную Miu Miu. Она присоединилась к длинной череде восходящих муз Miu Miu из разных областей, которых объединяют различия между ними и страсть к проявлению индивидуальности», — говорится в пресс-релизе модного дома.