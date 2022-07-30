Дочь певицы Бьорк дебютировала в качестве модели

Дочь исландской певицы Бьорк, 19-летняя Исадора Бьяркардоттир, стала моделью. Как сообщает Page Six, она стала новым лицом бренда Miu Miu.
«Благодаря фотографу Джулиану Мартинесу Леклерку актриса Исадора Бьяркардоттир Барни вступает во Вселенную Miu Miu. Она присоединилась к длинной череде восходящих муз Miu Miu из разных областей, которых объединяют различия между ними и страсть к проявлению индивидуальности», — говорится в пресс-релизе модного дома.
Дочь Бьорк, которую сокращенно называют просто Доа, снялась в рекламе ювелирной коллекции бренда, которая выйдет осенью 2022 года.
В этом году она также дебютировала на экране — Исадора Бьяркардоттир вместе с матерью снялась в картине «Северянин» с участием Александра Скарсгарда, Итена Хоука, Николь Кидман и Ани Тейлор-Джой.
Исадора Бьаркардоттир — дочь Бьорк и режиссера и художника Мэтью Барни.
В рекламных кампаниях Miu Miu за последнее время снялись Сидни Суини, Эмили Ратаковски и Эмма Корин.