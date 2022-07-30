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27 минут назад

Дочь певицы Бьорк дебютировала в качестве модели

Газета.Ru

Дочь исландской певицы Бьорк, 19-летняя Исадора Бьяркардоттир, стала моделью. Как сообщает Page Six, она стала новым лицом бренда Miu Miu.

Дочь певицы Бьорк дебютировала в качестве модели
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Благодаря фотографу Джулиану Мартинесу Леклерку актриса Исадора Бьяркардоттир Барни вступает во Вселенную Miu Miu. Она присоединилась к длинной череде восходящих муз Miu Miu из разных областей, которых объединяют различия между ними и страсть к проявлению индивидуальности», — говорится в пресс-релизе модного дома.

Дочь Бьорк, которую сокращенно называют просто Доа, снялась в рекламе ювелирной коллекции бренда, которая выйдет осенью 2022 года.

В этом году она также дебютировала на экране — Исадора Бьяркардоттир вместе с матерью снялась в картине «Северянин» с участием Александра Скарсгарда, Итена Хоука, Николь Кидман и Ани Тейлор-Джой.

Исадора Бьаркардоттир — дочь Бьорк и режиссера и художника Мэтью Барни.

В рекламных кампаниях Miu Miu за последнее время снялись Сидни Суини, Эмили Ратаковски и Эмма Корин.

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