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2 часа назад

Даня Милохин жёстко обругал французов в Париже: «Они ненормальные и картавят все»

Popcake.tv

Сейчас Даня Милохин проводит время в Европе, куда улетел со своими друзьями. Блогер не подготовился к поездке, поэтому попал в неловкую ситуацию — российскими банковскими картами нельзя воспользоваться за рубежом, а снять наличные деньги заранее, об этом Даня тоже не позаботился. Поэтому юный талант вынужден был обратиться к своим поклонникам и попросить у них деньги.

Милохин о французах: «Они ненормальные и картавят все»
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

На эту новость отреагировал продюсер Иосиф Пригожин, который намекнул на то, что без связей и влияния продюсеров Даня оказался беспомощным. Тем не менее, супруг Валерии был уверен, что кто-то обязательно поможет Милохину, поскольку у него огромное количество фанатов.

Сегодня разразился новый скандал! На просторах Сети оказался видеоролик, где Даня сидит в местном кафе, ест картошку-фри и обсуждает с подругой:

«Французы — они все ненормальные. И почему-то все картавят, не выговаривают букву Р. Вообще, французский язык — это самый бесполезный язык. Не понимаю, зачем он нужен. Если только для саморазвития, но это точно не для меня».

Пользователи Сети припомнили скандал, когда Милохин нелицеприятно высказался в адрес жителей Казахстана.

«Он может хотя бы не записывать на видео эту дурь, которая лезет из его рта?», «Господи, безумный какой-то парень», «Полнейшая деградация происходит», «Страшно за будущее этого мальчика», — пишут люди на просторах Интернета.

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