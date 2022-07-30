У Лопес и Аффлека будет еще одна свадьба

После счастливого побега в Лас-Вегас и медового месяца в Париже, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек готовятся к настоящей свадьбе этим летом. Для организации торжества пара пригласила мастера по организации мероприятий Колина Кови. Одна из самых рекомендуемых компаний среди мировых селебрити имеет офисы в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Майами. В течение многих лет они дарили незабываемые эмоции элите Голливуда, начиная от Опры Уинфри и до самой Ким Кардашьян. Их руками была организована свадьба диджея Tiësto и модели Анники Бэкес в Amangiri — футуристическом курорте Aman, расположенном посреди пустыни Юта, который с момента открытия в 2009 году стал излюбленным местом отдыха для звёзд мировой величины.

Фото: Mainstyle Mainstyle

Хотя место проведения свадьбы Беннифер ещё не подтверждено (и, без сомнения, будет держаться в секрете до окончания процесса), кажется вероятным, что она состоится в частном поместье Аффлека на берегу реки в Джорджии. Именно в этом поместье площадью 90 акров должна была состояться первоначальная свадьбы пары на 400 человек в 2003 году.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поделились свадебными фотографиями c тайной церемонии бракосочетания в Лас-Вегасе, 16 июня 2022 года

Всё происходящее в полной мере радует Дженнифер Лопес, которая открыто рассказала о своих отношениях в последнем обращении.

«Любовь — это великая вещь, возможно, лучшая из вещей и её стоит ждать», — написала певица на следующий день после того, как связала себя узами брака с Беном в Лас-Вегасе.