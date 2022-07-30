Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+28° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
29 минут назад

Людмила Поргина похудела на двадцать килограммов

Суть событий

Заслуженная артистка Людмила Поргина сбросила за короткий срок два десятка килограммов. Резкое похудение стало поводом для пересудов и построения версий. Кто-то связал уменьшение массы с проблемами со здоровьем, другие, напротив, с оздоровлением. Нашлись и те, кто предположил, что дело в стрессе, сопряженном с конфликтами на работе.

Людмила Поргина похудела на двадцать килограммов
Фото: Суть событийСуть событий

Несколько недель назад вдова Николая Караченцова перенесла операцию: ей удалили доброкачественную опухоль. После этого Поргина отправилась восстанавливать силы в Болгарию. При этом худрук Ленкома Марк Варшавер выразил недоумение в связи с тем, что Людмила Андреевна, с одной стороны, оформила больничный, а с другой – отправилась на курорт.

Целый ряд изданий выдвинул предположение о том, что резкое похудение обусловлено переживаниями из-за конфликта с руководителем театра.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители