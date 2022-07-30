Людмила Поргина похудела на двадцать килограммов

Заслуженная артистка Людмила Поргина сбросила за короткий срок два десятка килограммов. Резкое похудение стало поводом для пересудов и построения версий. Кто-то связал уменьшение массы с проблемами со здоровьем, другие, напротив, с оздоровлением. Нашлись и те, кто предположил, что дело в стрессе, сопряженном с конфликтами на работе.

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Несколько недель назад вдова Николая Караченцова перенесла операцию: ей удалили доброкачественную опухоль. После этого Поргина отправилась восстанавливать силы в Болгарию. При этом худрук Ленкома Марк Варшавер выразил недоумение в связи с тем, что Людмила Андреевна, с одной стороны, оформила больничный, а с другой – отправилась на курорт.