В отношениях Вали Карнавал и Саши Стоуна начались проблемы

Отношения Вали Карнавал и Саши Стоуна вызывают сомнения у многих поклонников. Они считают, что их роман не больше, чем обычный хайп. Однако возлюбленные уверяют, что у них все серьезно. Более того, на днях они рассказали о свадьбе!

У себя в микроблоге Саша Стоун не перестает делиться подробностями личной жизни с Валей. На днях он расстроил поклонников, сообщив, что «блогерского» торжества ждать не стоит. Молодые люди ходят устроить свадьбу в узком кругу людей и без камер. Сейчас Саша и Валя выбирают место торжества. Однако блогер не скрывает и темную сторону этой истории. Он заявляет, что их отношения настигли трудности. Сейчас парочка практически не видится… Карнавал и Саше очень тяжело. А все из-за загруженного графика артистов. Стоун с трудом отпустил девушку на заработки.