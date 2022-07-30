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1 час назад

В отношениях Вали Карнавал и Саши Стоуна начались проблемы: «Очень сложно, правда»

Popcake.tv

Отношения Вали Карнавал и Саши Стоуна вызывают сомнения у многих поклонников. Они считают, что их роман не больше, чем обычный хайп. Однако возлюбленные уверяют, что у них все серьезно. Более того, на днях они рассказали о свадьбе!

В отношениях Вали Карнавал и Саши Стоуна начались проблемы
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

У себя в микроблоге Саша Стоун не перестает делиться подробностями личной жизни с Валей. На днях он расстроил поклонников, сообщив, что «блогерского» торжества ждать не стоит. Молодые люди ходят устроить свадьбу в узком кругу людей и без камер. Сейчас Саша и Валя выбирают место торжества. Однако блогер не скрывает и темную сторону этой истории. Он заявляет, что их отношения настигли трудности. Сейчас парочка практически не видится… Карнавал и Саше очень тяжело. А все из-за загруженного графика артистов. Стоун с трудом отпустил девушку на заработки.

«Очень сложно, правда. Твое маленькое создание прекрасное куда-то забрали. Ну, переживаем, но понимаем, что это работа, и других вариантов тут не будет», — признался артист.

Стоун понимает, что нужно приучаться к такому распорядку.

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