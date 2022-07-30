Рудковская рассказала о тяжелой жизни Плющенко за границей

Дела известного российского фигуриста Евгения Плющенко за границей идут не лучшим образом. Ему не удается организовать свое грандиозное ледовое шоу из-за «отмены» русских.

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Музыкальный продюсер Яна Рудковская в интервью порталу «Общественная служба новостей» рассказала, что ее муж олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сталкивается с трудностями за границей. Ему не удается поставить свое грандиозное шоу из-за того, что сейчас русских не жалуют за границей.

«В Америке русских пока не ждут. И не только в Америке. И в Японии, и в Европе. Так, например, шоу моего мужа там везде сняли», — сообщила она.