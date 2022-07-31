Эдита Пьеха призналась в одиночестве в свой день рождения

Певица Эдита Пьеха сегодня отмечает юбилей. Она призналась, что, несмотря на все ее достижения, очень одинока. У певицы есть внуки, но сама Пьеха сомневается в их любви к ней. Единственная, кто любит ее, по мнению певицы, – это помощница Вера, которую звезда когда-то взяла из детского дома.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

В шоу «Пусть говорят» Эдита Пьеха пожаловалась на своих внуков, которые совсем ее не навещают. Пьеха сказала, что они редко звонят и приезжают, но она все равно их любит и ждет.

«Внуки заезжают редко, конечно. Когда в Питере бывают, и то не всегда. Дело в том, что у них другое воспитание. Если позвонят, я счастлива. У них же иные чувства ко мне. Я их люблю, это мои внуки. Надеюсь, они тоже меня любят. Не знаю, анкету не проводили»,

– сказала Пьеха.

Уже долгие годы певице хранит верность ее помощница Вера. У них трогательная и непростая история отношений: однажды после концерта Эдиты Пьехи все фанаты уже разошлись, а одна девочка осталась за кулисами. Певица узнала, что она бездомная, и решила оставить ее у себя, пишет «Пятый канал».

«Она мне говорит: «А у меня нет номера. Я на вокзал». Я ее забрала к себе в номер. Артистов балуют, три комнаты было у меня. Утром просыпаюсь: на столе завтрак, колготки концертные выстираны. Она как будто со мной всю жизнь. Сразу вошла в роль хозяйки. Я забрала ее с собой, и, думаю, ей это не повредило»,

– говорит Пьеха.

Певица отзывается о Вере как о добром человеке, который не избалован лаской. Женщина работает у певицы уже более 50 лет.

Также в день рождения артистку не оставил без внимания и президент РФ Владимир Путин. Политический лидер поздравил Пьеху в письме, пишет «РИА Новости».

«От души поздравляю вас с юбилейным Днем рождения. Ваше щедрое, самобытное творчество стало ярким явлением в истории отечественного эстрадного искусства, обогатило его замечательные традиции. Талант, артистический темперамент и безупречный художественный вкус по праву снискали Вам признание профессионалов и слушателей разных поколений»,