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2 часа назад

Бывший муж Лопес не верит в долговечность ее брака с Аффлеком

Мария Иглина

Экс-супруг певицы Дженнифер Лопес Охани Ноа рассказал, что он не уверен в том, что ее брак с актером Беном Аффлеком окажется долговечным. Подробностями мужчина поделился в беседе с DailyMail.

Бывший муж Лопес не верит в долговечность ее брака с Аффлеком
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Артистка много раз говорила о том, что Аффлек является любовью всей ее жизни, и она хотела взять его фамилию. По словам первого супруга Лопес, подобные вещи певица говорила о каждом из своих мужчин.

"Я желаю ей и Бену всего наилучшего, но не уверен, что этот брак продлится долго".

Охани Ноа также отметил, что Лопес любит состояние влюбленности, поэтому она уже была помолвлена шесть раз:

"Бен — муж номер четыре. Я был мужем номер один, и она сказала мне, что я любовь всей ее жизни. Когда мы лежали в постели в первую брачную ночь, она говорила, что мы будем вместе всегда".

Ранее экс-супруга Плетнева рассказала правду о разводе с артистом.

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