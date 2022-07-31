Бывший муж Лопес не верит в долговечность ее брака с Аффлеком

Экс-супруг певицы Дженнифер Лопес Охани Ноа рассказал, что он не уверен в том, что ее брак с актером Беном Аффлеком окажется долговечным. Подробностями мужчина поделился в беседе с DailyMail.
Артистка много раз говорила о том, что Аффлек является любовью всей ее жизни, и она хотела взять его фамилию. По словам первого супруга Лопес, подобные вещи певица говорила о каждом из своих мужчин.
"Я желаю ей и Бену всего наилучшего, но не уверен, что этот брак продлится долго".
Охани Ноа также отметил, что Лопес любит состояние влюбленности, поэтому она уже была помолвлена шесть раз:
"Бен — муж номер четыре. Я был мужем номер один, и она сказала мне, что я любовь всей ее жизни. Когда мы лежали в постели в первую брачную ночь, она говорила, что мы будем вместе всегда".