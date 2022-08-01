Брежнева впервые прокомментировала сообщения о разводе

«Все изменилось вокруг меня, продолжает меняться внутри. Непривычно на себя смотреть. Потому что все привычное осталось в прошлом»,

Не так давно появились слухи о разводе Брежневой с ее супругом. Выдвигались даже предположения, что разлад в семье произошел из-за того, что Меладзе перевез в Италию не только троих детей от первого брака, но и экс-супругу Яну Сумм, поселив их на вилле в Форте-дей-Марми.