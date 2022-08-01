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45 минут назад

Брежнева впервые прокомментировала сообщения  о разводе с Меладзе

Свободная прессаиещё 1

Певица Вера Брежнева впервые высказалась после сообщений о разводе с Константином Меладзе. Несколько месяцев назад перебравшаяся в Италию артистка поделилась своими переживаниями.

Брежнева впервые прокомментировала сообщения о разводе
Фото: Свободная прессаСвободная пресса

«Все изменилось вокруг меня, продолжает меняться внутри. Непривычно на себя смотреть. Потому что все привычное осталось в прошлом»,

— цитирует певицу «КП».

Не так давно появились слухи о разводе Брежневой с ее супругом. Выдвигались даже предположения, что разлад в семье произошел из-за того, что Меладзе перевез в Италию не только троих детей от первого брака, но и экс-супругу Яну Сумм, поселив их на вилле в Форте-дей-Марми.

При этом откровения знаменитости о глобальных изменениях в жизни ее поклонников напугали. Брежнева отметила, что старается сохранять любовь внутри, несмотря на боль.

Звёзды,Константин Меладзе,Вера Брежнева,
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