Плюс-сайз модель Келли Брук вышла замуж в Италии

Актриса и модель Келли Брук вышла замуж за 37-летнего Джереми Паризи, инструктором по дзюдо. Свадьба состоялась на родине жениха, в Италии, на вилле 19 века в городке Чивитавеккья.
Красотка с пышными формами долго молчала о сделанном ей предложении руки и сердца. Дело в том, что звезда фэшн уже трижды была помолвлена, но до свадьбы дело не доходило. Одним из женихов Брук был Джейсон Стэйтем. Они встречались восемь лет, но так и не поженились.
Свадьбу чуть не испортил дождь, внезапно начавшийся перед церемонией. Молодым и их гостям пришлось срочно перебираться с открытой площадки на виллу, которую они сняли для свадьбы.
Несмотря на погодные условия, вечеринка удалась. Как и мечтала невеста, напитки лились рекой, а поздравить молодоженов пришли многие из звезд, например Кайлли Миноуг – подруга Келли.
Напомним, Келли Брук – британская актриса и модель, чью фигуру в 2016 году британские ученые назвали идеальной. Ее рост — 1 м 68 см. Основные параметры: грудь — 99 см, объем талии — 69 см, бедра — 92 см.