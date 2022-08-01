Плюс-сайз модель Келли Брук вышла замуж в Италии

Актриса и модель Келли Брук вышла замуж за 37-летнего Джереми Паризи, инструктором по дзюдо. Свадьба состоялась на родине жениха, в Италии, на вилле 19 века в городке Чивитавеккья.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Красотка с пышными формами долго молчала о сделанном ей предложении руки и сердца. Дело в том, что звезда фэшн уже трижды была помолвлена, но до свадьбы дело не доходило. Одним из женихов Брук был Джейсон Стэйтем. Они встречались восемь лет, но так и не поженились.

Свадьбу чуть не испортил дождь, внезапно начавшийся перед церемонией. Молодым и их гостям пришлось срочно перебираться с открытой площадки на виллу, которую они сняли для свадьбы.

Несмотря на погодные условия, вечеринка удалась. Как и мечтала невеста, напитки лились рекой, а поздравить молодоженов пришли многие из звезд, например Кайлли Миноуг – подруга Келли.