Кристина Агилера порадовала фанатов снимком в бикини

Американская певица Кристина Агилера поделилась снимками в откровенном образе и порадовала поклонников. Соответствующие посты появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя знаменитость снялась в нескольких локациях в бикини белого цвета, на лиф которого нанесен черный принт. Поп-исполнительница позировала в бассейне и на шезлонге с распущенными волосами и без макияжа. На одной из фотографий она также запечатлена в светлой оверсайз-рубашке.