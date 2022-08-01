Деревянко рассказал о проблемах с психическим здоровьем

Популярный актер Павел Деревянко рассказал в интервью "Hello.ru", что не так давно страдал от сильной депрессии и посещал психолога.

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Актер поделился, что после расставания с Дарьей Мясищевой, матерью двух их общих дочерей, страдал от депрессии. Однако если поначалу он был уверен, что это связано с разрывом, то позже выяснил, что причиной был внутренний кризис. Помогали Павлу сессии у психолога.

Артист не первый раз обращался за помощью к специалистам. Деревянко откровенно рассказал, что у него и ранее бывали состояния, когда ему трудно давалось даже обыкновенное общение.

«У меня раньше бывали странные состояния, когда мне было тяжело поддерживать разговор, формулировать мысли. Мы позанимались три или четыре раза, но потом я забыл про это», – поделился актер.