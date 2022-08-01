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1 час назад

Хайди Клум опубликовала фото топлес

Газета.Ruиещё 1

49-летняя немецкая супермодель Хайди Клум снялась топлес. Снимком звезда подиумов поделилась с поклонниками в социальных сетях.

Хайди Клум опубликовала фото топлес
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Хайди Клум выложила в личном блоге фотографию, на которой предстала без верха купальника и в белых плавках на завязках. Супермодель позировала с распущенными волосами, повернувшись спиной к камере.

Это не первый раз, когда Хайди Клум показывает подписчикам откровенные кадры. В прошлом месяце звезда подиумов снялась как топлес, так и полностью обнаженной.

У Хайди Клум есть четверо детей: 18-летняя Лени, рожденная от итальянского бизнесмена и менеджера "Формулы-1" Флавио Бриаторе, а также 16-летний Генри, 15-летний Йохан и 12-летняя Лу от британского музыканта Сила.

В 2019 году супермодель вышла замуж за гитариста Tokio Hotel Тома Каулитца, который на 16 лет младше нее. Пара встречалась около года, прежде чем пожениться.

Звёзды,Хайди Клум,
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