Хайди Клум опубликовала фото топлес

49-летняя немецкая супермодель Хайди Клум снялась топлес. Снимком звезда подиумов поделилась с поклонниками в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Хайди Клум выложила в личном блоге фотографию, на которой предстала без верха купальника и в белых плавках на завязках. Супермодель позировала с распущенными волосами, повернувшись спиной к камере.

Это не первый раз, когда Хайди Клум показывает подписчикам откровенные кадры. В прошлом месяце звезда подиумов снялась как топлес, так и полностью обнаженной.

У Хайди Клум есть четверо детей: 18-летняя Лени, рожденная от итальянского бизнесмена и менеджера "Формулы-1" Флавио Бриаторе, а также 16-летний Генри, 15-летний Йохан и 12-летняя Лу от британского музыканта Сила.