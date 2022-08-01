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1 час назад

Прохор Шаляпин решил стать крестным отцом ребенка внучки Людмилы Гурченко

Eva.ruиещё 1

Прохор Шаляпин решил поддержать внучку Людмилы Гурченко Елену Королеву, которую предал мужчина. Артист намерен помочь беременной подруге, чем сможет и стать крестным ее малыша.

Шаляпин станет крестным отцом ребенка внучки Людмилы Гурченко
Фото: Eva.ruEva.ru
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Прохор Шаляпин много лет дружит с единственной внучкой Людмилы Гурченко — Еленой Королевой. Одно время поклонники певца даже всерьез подозревали его в романе с наследницей легендарной актрисы. Но слухи остались лишь слухами, а дружба Прохора и Елены была проверена временем. Недавно Шаляпин снова встретился с Королевой и даже привез с собой на свидание новую возлюбленную — Ольгу Сан. Снимками в теплой женской компании Прохор похвастался в социальных сетях, сопроводив их рассказом, в каком ужасном положении оказалась Королева. Внучка Гурченко забеременела от некоего мужчины, бросившего ее и еще нерожденного малыша на произвол судьбы. Шаляпин поспешил поддержать подругу и пообещал быть крестным отцом ее малыша.

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«Вот так прекрасно сейчас выглядит Елена Королёва, единственная внучка Людмилы Гурченко, беременная в данный момент от человека, который, узнав об этом, сразу оставил ее, везде заблокировал и не выходит с ней на связь! Поддерживаем с Олей Лену морально, будем крестными ее малыша. Лена точно не будет делать аборт! Будет рожать!», — написал в телеграм-канале Шаляпин.

Рада ли была встрече с музыкантом и его новой пассией Королева — история умалчивает. Напомним, что в прессе после свадьбы Прохора и Татьяны Дэвис активно писали о романтических чувствах, которые Елена питает в отношении Прохора. Сама же она старается никак не комментировать свое отношение к знаменитому певцу.

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