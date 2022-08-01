Шаляпин станет крестным отцом ребенка внучки Людмилы Гурченко

Прохор Шаляпин много лет дружит с единственной внучкой Людмилы Гурченко — Еленой Королевой. Одно время поклонники певца даже всерьез подозревали его в романе с наследницей легендарной актрисы. Но слухи остались лишь слухами, а дружба Прохора и Елены была проверена временем. Недавно Шаляпин снова встретился с Королевой и даже привез с собой на свидание новую возлюбленную — Ольгу Сан. Снимками в теплой женской компании Прохор похвастался в социальных сетях, сопроводив их рассказом, в каком ужасном положении оказалась Королева. Внучка Гурченко забеременела от некоего мужчины, бросившего ее и еще нерожденного малыша на произвол судьбы. Шаляпин поспешил поддержать подругу и пообещал быть крестным отцом ее малыша.