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1 час назад

Дочь Анджелины Джоли поступила в колледж для афроамериканок

Газета.Ruиещё 1

Дочь актрисы Анджелины Джоли, 17-летняя Захара, стала студенткой колледжа для афроамериканок. Об этом звезда рассказала в социальных сетях.

Дочь Анджелины Джоли поступила в колледж для афроамериканок
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Анджелина Джоли поделилась с поклонниками новостью о поступлении дочери Захары в Spelman College в Атланте (штат Джорджия, США). Актриса опубликовала в личном блоге фотографию, на которой ее наследница запечатлена в компании однокурсниц.

"Это очень особенное место, и для меня большая честь, что член моей семьи стал его студентом",

— подписала она.

Spelman College — частный гуманитарный колледж для темнокожих девушек.

Основанный в 1881 году, он является одним из старейших действующих в США женских колледжей. Актриса воспитывает шестерых детей, трое из которых (21-летний Мэддокс, 18-летний Пакс и 17-летняя Захара) — приемные.

В 2006 году у Анджелина Джоли и Брэда Питта родилась дочь Шайло, а в 2008-м на свет появились Нокс и Вивьен.

Звёзды,Брэд Питт,Анджелина Джоли,
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