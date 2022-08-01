Дочь Анджелины Джоли поступила в колледж для афроамериканок

Дочь актрисы Анджелины Джоли, 17-летняя Захара, стала студенткой колледжа для афроамериканок. Об этом звезда рассказала в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Анджелина Джоли поделилась с поклонниками новостью о поступлении дочери Захары в Spelman College в Атланте (штат Джорджия, США). Актриса опубликовала в личном блоге фотографию, на которой ее наследница запечатлена в компании однокурсниц.

"Это очень особенное место, и для меня большая честь, что член моей семьи стал его студентом",

— подписала она.

Spelman College — частный гуманитарный колледж для темнокожих девушек.

Основанный в 1881 году, он является одним из старейших действующих в США женских колледжей. Актриса воспитывает шестерых детей, трое из которых (21-летний Мэддокс, 18-летний Пакс и 17-летняя Захара) — приемные.