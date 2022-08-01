Женщины, сделавшие предложение своим мужчинам

Эти звездные девушки устали ждать и самостоятельно сделали решительный шаг.
Иногда мужчины слишком робеют и брать инициативу в свои руки приходят представительницам прекрасного пола. Несмотря на стереотипы, эти истории кажутся невероятно трогательными, а один решительный шаг приводит к созданию счастливой семьи. Иногда даже знаменитым женщинам приходится самостоятельно предлагать возлюбленным руку и сердце.
В интервью обаятельная Глюкоза вспоминала, что познакомилась с бизнесменом в самолете. Александр красиво ухаживал за девушкой, возил ее на свидания в Париж, познакомил с друзьями, но предлагать певице выйти замуж не спешил. Наталья устала ждать и решила действовать: однажды в ночном клубе она повернулась к Александру и произнесла: «Женись на мне! Лучше ты никого не найдешь!».
Бизнесмен слова девушки не воспринял всерьез, но артистка повторила предложение. Бизнесмен сдался и ответил согласием: пара сыграла пышную свадьбу, устроив сразу две церемонии, а теперь живут счастливо и воспитывают дочерей.
Эксцентричная актриса никогда не стеснялась проявлять инициативу в отношениях с мужчинами, в Александра она влюбилась с первого взгляда. Артистка признавалась, что не встречала никого умнее и галантнее, поэтому с нетерпением ждала, когда Смирнов сделает ей предложение руки и сердца. Но возлюбленный не торопился, поэтому Эвелина сама сделала важный шаг.
Пока пара путешествовала, Бледанс в каждой стране опускалась на одно колено и просила жениться на ней. Александр обещал подумать, лишь в конце путешествия бизнесмен ответил на очередное предложение согласием. Брак пары продлился несколько лет, а после развода они смогли остаться друзьями.
За сердце одной из самых красивых женщин поколения боролись десятки достойных мужчин, но Синди предпочла своего коллегу по цеху. Рэнди она увидела на съемках нижнего белья и тут же заявила стилисту: «За этого парня я выйду замуж!» Долго тянуть Синди не стала и уже через два месяца во время свидания предложила Герберу жениться на ней. Мужчина, не раздумывая, согласился. Пара вместе уже 20 лет, сын и дочь супругов пошли по стопам родителей — они снимаются в рекламе и кино.
Роман эпатажной певицы и мотогонщика развивался стремительно, но Керри не собирался оформлять отношения. Пинк устала ждать и на одну из гонок пришла с плакатом «Женись на мне!». Увидев свою девушку с табличкой, Харт едва не потерял управление. На следующем круге плакат изменился, теперь на нем было написано «Я серьезно!». После гонки Керри подбежал к Пинк и громко согласился на ее предложение. Пара пережила семейный кризис, и сейчас супруги вновь счастливы вместе.
Почти восемь лет звезды жили вместе и воспитывали детей, не собираясь становиться мужем и женой официально. Публика с нетерпением ждала, когда знаменитости сыграют свадьбу, а Брэд и Анджелина не спешили закрепить отношения. Все изменилось, когда старшие дети Питта и Джоли начали просить родителей устроить свадьбу. Сердце актрисы дрогнуло и на съемках фильма «Турист» она позвонила возлюбленному: Давай поженимся? Конечно, Питт согласился. Правда, брак продлился недолго, в 2016 году супруги со скандалом развелись.