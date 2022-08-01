Женщины, сделавшие предложение своим мужчинам

Эти звездные девушки устали ждать и самостоятельно сделали решительный шаг.

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Иногда мужчины слишком робеют и брать инициативу в свои руки приходят представительницам прекрасного пола. Несмотря на стереотипы, эти истории кажутся невероятно трогательными, а один решительный шаг приводит к созданию счастливой семьи. Иногда даже знаменитым женщинам приходится самостоятельно предлагать возлюбленным руку и сердце.

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Наталья Ионова и Александр Чистяков

В интервью обаятельная Глюкоза вспоминала, что познакомилась с бизнесменом в самолете. Александр красиво ухаживал за девушкой, возил ее на свидания в Париж, познакомил с друзьями, но предлагать певице выйти замуж не спешил. Наталья устала ждать и решила действовать: однажды в ночном клубе она повернулась к Александру и произнесла: «Женись на мне! Лучше ты никого не найдешь!».

Бизнесмен слова девушки не воспринял всерьез, но артистка повторила предложение. Бизнесмен сдался и ответил согласием: пара сыграла пышную свадьбу, устроив сразу две церемонии, а теперь живут счастливо и воспитывают дочерей.

Эвелина Бледанс и Александр Смирнов

Эксцентричная актриса никогда не стеснялась проявлять инициативу в отношениях с мужчинами, в Александра она влюбилась с первого взгляда. Артистка признавалась, что не встречала никого умнее и галантнее, поэтому с нетерпением ждала, когда Смирнов сделает ей предложение руки и сердца. Но возлюбленный не торопился, поэтому Эвелина сама сделала важный шаг.

Пока пара путешествовала, Бледанс в каждой стране опускалась на одно колено и просила жениться на ней. Александр обещал подумать, лишь в конце путешествия бизнесмен ответил на очередное предложение согласием. Брак пары продлился несколько лет, а после развода они смогли остаться друзьями.

Синди Кроуфорд и Рэнди Гербер

За сердце одной из самых красивых женщин поколения боролись десятки достойных мужчин, но Синди предпочла своего коллегу по цеху. Рэнди она увидела на съемках нижнего белья и тут же заявила стилисту: «За этого парня я выйду замуж!» Долго тянуть Синди не стала и уже через два месяца во время свидания предложила Герберу жениться на ней. Мужчина, не раздумывая, согласился. Пара вместе уже 20 лет, сын и дочь супругов пошли по стопам родителей — они снимаются в рекламе и кино.

Пинк и Керри Харт

Роман эпатажной певицы и мотогонщика развивался стремительно, но Керри не собирался оформлять отношения. Пинк устала ждать и на одну из гонок пришла с плакатом «Женись на мне!». Увидев свою девушку с табличкой, Харт едва не потерял управление. На следующем круге плакат изменился, теперь на нем было написано «Я серьезно!». После гонки Керри подбежал к Пинк и громко согласился на ее предложение. Пара пережила семейный кризис, и сейчас супруги вновь счастливы вместе.

Анджелина Джоли и Брэд Питт