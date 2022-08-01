Андрей Малахов стал ходить в церковь ради своего спасения

«Как бы это ни могло показаться странным, я чаще стал ходить в церковь. Я подумал, что наступило время, когда нужно больше думать о душе и о том, как спастись самому. Мне кажется, это вопрос нашего времени: как спастись самому», — заявил Малахов в интервью НГС.