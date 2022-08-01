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1 час назад

Андрей Малахов стал ходить в церковь ради своего спасения

Слово и Дело

Телеведущий Андрей Малахов не скрывает: события в мире внесли изменения в его жизнь, и он стал чаще ходить в церковь.

Андрей Малахов стал ходить в церковь ради своего спасения
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Как бы это ни могло показаться странным, я чаще стал ходить в церковь. Я подумал, что наступило время, когда нужно больше думать о душе и о том, как спастись самому. Мне кажется, это вопрос нашего времени: как спастись самому», — заявил Малахов в интервью НГС.

Малахов рассказал, что впервые почувствовал, что мир очень хрупок, в семилетнем возрасте, после просмотра одной из передач на ТВ. С тех пор он каждый раз, когда подписывает открытки на праздники, желает в них мирного неба над головой.

Достигнувший 50-летия телеведущий по-прежнему уверен, что мир очень хрупок, в связи с чем он еще больше погрузился в веру.

«И в нынешней ситуации нужно быть готовым ко всему, поэтому, прежде всего, нужно подумать о душе. Ведь если скажут, что у нас 15 минут, то уже будет поздно», — высказался Малахов.

Звёзды,Андрей Малахов,
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